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Спорт

Определились участники командного чемпионата мира по фигурному катанию

Фигурное катание
время публикации: 30 марта 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 18:20
Определились участники командного чемпионата мира по фигурному катанию
AP Photo/Charles Krupa

В Бостоне завершился чемпионат мира по фигурному катанию. По его итогам определились участники командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Турнир пройдет с 17 по 20 апреля в Токио.

В нем примут участие сборные США, Японии, Канады, Грузии, Италии и Франции.

Напомним, по итогам чемпионата израильтянка Мария Сенюк завоевала право выступить на олимпиаде 2026 года.

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