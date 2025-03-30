Определились участники командного чемпионата мира по фигурному катанию
время публикации: 30 марта 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 18:20
В Бостоне завершился чемпионат мира по фигурному катанию. По его итогам определились участники командного чемпионата мира по фигурному катанию.
Турнир пройдет с 17 по 20 апреля в Токио.
В нем примут участие сборные США, Японии, Канады, Грузии, Италии и Франции.
Напомним, по итогам чемпионата израильтянка Мария Сенюк завоевала право выступить на олимпиаде 2026 года.
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