В Бостоне завершился чемпионат мира по фигурному катанию. По его итогам определились участники командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Турнир пройдет с 17 по 20 апреля в Токио.

В нем примут участие сборные США, Японии, Канады, Грузии, Италии и Франции.

Напомним, по итогам чемпионата израильтянка Мария Сенюк завоевала право выступить на олимпиаде 2026 года.