Чемпионат мира по фигурному катанию. В танцах на льду победили американцы
время публикации: 30 марта 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 11:49
В Бостоне завершается чемпионат мира по фигурному катанию. В танцах на льду победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (222.06 балла).
Они стали чемпионами мира третий раз подряд.
На втором месте канадцы Пайпер Жиль и Поль Порье (216.54).
Бронзовые медали завоевали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (207.11).
Израильская пара Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков заняла 25-е место и в финал не вышла.
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