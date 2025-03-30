В Бостоне завершается чемпионат мира по фигурному катанию. В танцах на льду победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (222.06 балла).

Они стали чемпионами мира третий раз подряд.

На втором месте канадцы Пайпер Жиль и Поль Порье (216.54).

Бронзовые медали завоевали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (207.11).

Израильская пара Элизабет Ткаченко и Алексей Кильяков заняла 25-е место и в финал не вышла.