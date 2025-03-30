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Рекорд трио "Лейкерс". Возвращение Тейтума. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 30 марта 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 08:55
Рекорд трио "Лейкерс". Возвращение Тейтума. Результаты матчей НБА
AP Photo/Brandon Dill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Даллас" одолел "Чикаго" 120:119.

Вашингтон Уизардс - Бруклин Нетс 112:115

Дрю Тимме во втором матче в НБА набрал 19 очков и сделал победный бросок.

Филадельфия Сиксерз - Майами Хит 95:118

Тайлер Хирро (Майами) набрал 30 очков и сделал 7 передач.

Келел Уэйр (Майами) стал третьим новичком в истории НБА, сделавшим "дабл-дабл" (13 + 14 подборов), не сделав ни одного неточного броска или потери.

Чикаго Булз - Даллас Мэверикс 119:120

"Даллас" победил во всех четырех играх, в которых участвовал Энтони Дэвис.

Мемфис Гризлис - Лос-Анджелес Лейкерс 127:134

Впервые в одном матче ти игрока одной команды набрали не менее 25 очков, сделали не менее 5 подборов, 5 передач и более 2 точных трехочковых каждый. Отличились баскетболисты "Лейкерс": Остин Ривз (31 + 7 подборов + 8 передач), Лука Дончич (28 + 8 подборов + 9 передач) и Леброн Джеймс (25 + 6 подборов + 8 передач).

Оклахома-Сити Тендер - Индиана Пэйсерз 132:111

Сан-Антонио Сперз - Бостон Селтикс 111:121

Джейсон Тейтум восстановился после травмы и сделал "дабл-дабл" (29 + 10 подборов + 8 передач).

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