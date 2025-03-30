Хайфский "Маккаби" победил в дерби. Гай Меламед вышел на замену и забил

В матче второго тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу хайфский "Маккаби" победил земляков из "Апоэля" 2:0,

"Апоэль": Жерафи, Дгани, Малюль (81, Арбель), Майембо, Бен Аруш, Сердаль (81, Лин), Ной (64, Порат Айяш), Заргари, Хуги, Ист, Думбия (64, Фербер).

"Маккаби": Кеуф, Гольдберг, Сирота, Элимелех (78, Азулай). Рефаэлов (68, Педрао), Саба (86, Кинда), Мухаммад, Жабер, Саиф, Давид (68, Меламед), Севенна (78, Рикардиньо).

В первом тайме было много борьбы, но немного опасных моментов.

На 38-й минуте после подачи углового ошибся вратарь и Кеннет Саиф открыл счет 0:1.

На 56-й минуте произошла стычка между Диа Сабой и Ноамом Бен Аршкем. Оба получили желтые карточки. Саба пропустит матч против "Апоэля" (Беэр-Шева).

На 75-й минуте Саба нанес удар. мяч попал в защитника. Саба подобрал мяч и навесил. Гай Меламед отправил мяч в угол ворот своей бывшей команды 0:2.

На 84-й минуте Саба навесил со штрафного. Сирота нанес удар головой. Неточно.