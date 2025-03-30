ПСЖ забил шесть голов, но чемпионство откладывается. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 30 марта 2025 г., 13:12 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 13:12
27-й тур чемпионата Франции был богат на србытия. "Марсель" перестал быть претендентом на золото. ПСЖ мог оформить чемпионство, но помешал "Монако".
Реймс - Марсель 3:1
После этого поражения "Марсель" откатился на третье место (впервые с 12-го тура) и перестал быть претендентом на золото.
Сент-Этьен - ПСЖ 1:6
ПСЖ не проигрывает в 38 матчах Лиги 1. Они повторили рекорд для ведущих европейских чемпионатов, установленный "Миланом" в 1991-93 годах.
На 43-й минуте хозяева вели в счете 1:0.
Два гола забил 19-летний Дезире Дуэ. По разу отличились Гонсалу Рамуш, Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш и 17-летний Ибрагим Мбайе.
Монако - Ницца 2:1
Если бы "Монако" не смог победить, то ПСЖ стал бы чемпионом по итогам 27-го тура.
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