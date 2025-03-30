ПСЖ забил шесть голов, но чемпионство откладывается. Результаты матчей чемпионата Франции

27-й тур чемпионата Франции был богат на србытия. "Марсель" перестал быть претендентом на золото. ПСЖ мог оформить чемпионство, но помешал "Монако".

Реймс - Марсель 3:1

После этого поражения "Марсель" откатился на третье место (впервые с 12-го тура) и перестал быть претендентом на золото.

Сент-Этьен - ПСЖ 1:6

ПСЖ не проигрывает в 38 матчах Лиги 1. Они повторили рекорд для ведущих европейских чемпионатов, установленный "Миланом" в 1991-93 годах.

На 43-й минуте хозяева вели в счете 1:0.

Два гола забил 19-летний Дезире Дуэ. По разу отличились Гонсалу Рамуш, Хвича Кварацхелия, Жоау Невеш и 17-летний Ибрагим Мбайе.

Монако - Ницца 2:1

Если бы "Монако" не смог победить, то ПСЖ стал бы чемпионом по итогам 27-го тура.