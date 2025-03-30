Лионель Месси забил победный гол в поединке лидеров MLS. Таль Барибо сыграл 75 минут
время публикации: 30 марта 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 11:09
В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" победил "Филадельфия Юнион" 2:1.
"Интер" лидирует. "Филадельфия" занимает второе место.
Команда из Майами одержала четвертую победу подряд.
Израильский нападающий Таль Барибо вышел в стартовом составе "Филадельфии" и был заменен на 75-й минуте.
На 23-й минуте счет открыл Роерт Тейлор 1:0. На 57-й минуте отличился Лионель Месси. Ему ассистировал Луис Суарес. Месси забил 855-й гол в карьере.
На 80-й минуте Даниэль Газдаг сократил отставание 2:1.
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