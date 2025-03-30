Лионель Месси забил победный гол в поединке лидеров MLS. Таль Барибо сыграл 75 минут

В матче регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" победил "Филадельфия Юнион" 2:1.

"Интер" лидирует. "Филадельфия" занимает второе место.

Команда из Майами одержала четвертую победу подряд.

Израильский нападающий Таль Барибо вышел в стартовом составе "Филадельфии" и был заменен на 75-й минуте.

На 23-й минуте счет открыл Роерт Тейлор 1:0. На 57-й минуте отличился Лионель Месси. Ему ассистировал Луис Суарес. Месси забил 855-й гол в карьере.

На 80-й минуте Даниэль Газдаг сократил отставание 2:1.