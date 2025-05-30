Жеребьевка Юниорский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют французы и португальцы

В Албании продолжается юниорский чемпиона Европы по футболу (игроки до 17 лет).

В финале встретятся сборные Франции и Португалии.

Франция - Бельгия 3:2

Италия - Португалия 2:2 (по пенальти 3:4)

Эти команды играли в финале турнира в 2024 году. Тогда итальянцы победили 3:0.

Итальянцы дважды выходили вперед.

В серии послематчевых пенальти португальцы не реализовали 3 удара, итальянцы - 4.