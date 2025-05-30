Жеребьевка юношеского чемпионата мира по футболу

Состоялась жеребьевка группового этапа юношеского чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет).

Турнир пройдет 27 сентября - 19 октября 2025 года в Чили.

Группа А

Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.

Группа В

Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама.

Группа С

Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.

Группа D

Италия, Австралия, Куба, Аргентина.

Группа Е

США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.

Группа F

Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.