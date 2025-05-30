Жеребьевка юношеского чемпионата мира по футболу
время публикации: 30 мая 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 10:03
Состоялась жеребьевка группового этапа юношеского чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет).
Турнир пройдет 27 сентября - 19 октября 2025 года в Чили.
Группа А
Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.
Группа В
Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама.
Группа С
Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.
Группа D
Италия, Австралия, Куба, Аргентина.
Группа Е
США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.
Группа F
Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.
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