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Жеребьевка юношеского чемпионата мира по футболу

Футбол
время публикации: 30 мая 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 10:03
Жеребьевка юношеского чемпионата мира по футболу
AP Photo/Esteban Felix

Состоялась жеребьевка группового этапа юношеского чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет).

Турнир пройдет 27 сентября - 19 октября 2025 года в Чили.

Группа А

Чили, Новая Зеландия, Япония, Египет.

Группа В

Южная Корея, Украина, Парагвай, Панама.

Группа С

Бразилия, Мексика, Марокко, Испания.

Группа D

Италия, Австралия, Куба, Аргентина.

Группа Е

США, Новая Каледония, Франция, ЮАР.

Группа F

Колумбия, Саудовская Аравия, Норвегия, Нигерия.

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