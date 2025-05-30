"Эдмонтон" вышел в финал Кубка Стэнли. Ассистентские дубли Драйзайтля и Уолмана
Второй год подряд в финале Кубка Стэнли сыграют "Эдмонтон Ойлерз" и "Флорида Пантерз".
"Нефтяники" в пятом матче финальной серии Западной конференции разгромили "Даллас Старз" 6:3.
Счет в серии 4:1.
Уже на 9-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 3:0.
Леон Драйзайтль (Эдмонтон) сделал 2 результативные передачи.
Две шайбы забросил Джейсон Робертсон (Даллас).
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал 2 результативные передачи.
Конор Макдэвид сделал 100-ю результативную передачу в матчах Кубка Стэнли. Он сыграл в Кубке 90 игр.
Джефф Скиннер стал самым возрастным игроком "Ойлерз", забившим дебютный гол в матчах плэй-офф (33 года 13 дней).
Кори Перри установил рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли для игроков старше 39 лет - 7 голов.