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"Эдмонтон" вышел в финал Кубка Стэнли. Ассистентские дубли Драйзайтля и Уолмана

Хоккей
НХЛ
время публикации: 30 мая 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 09:05
"Эдмонтон" вышел в финал Кубка Стэнли. Ассистентские дубли Драйзайтля и Уолмана
AP Photo/Julio Cortez

Второй год подряд в финале Кубка Стэнли сыграют "Эдмонтон Ойлерз" и "Флорида Пантерз".

"Нефтяники" в пятом матче финальной серии Западной конференции разгромили "Даллас Старз" 6:3.

Счет в серии 4:1.

Уже на 9-й минуте "Эдмонтон" вел в счете 3:0.

Леон Драйзайтль (Эдмонтон) сделал 2 результативные передачи.

Две шайбы забросил Джейсон Робертсон (Даллас).

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал 2 результативные передачи.

Конор Макдэвид сделал 100-ю результативную передачу в матчах Кубка Стэнли. Он сыграл в Кубке 90 игр.

Джефф Скиннер стал самым возрастным игроком "Ойлерз", забившим дебютный гол в матчах плэй-офф (33 года 13 дней).

Кори Перри установил рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли для игроков старше 39 лет - 7 голов.

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