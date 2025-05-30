x
30 мая 2025
|
последняя новость: 09:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 мая 2025
|
30 мая 2025
|
последняя новость: 09:05
30 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Открытый чемпионат Франции. Поражение Шаповалова. Победа Джоковича

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 30 мая 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 08:39
Открытый чемпионат Франции. Поражение Шаповалова. Победа Джоковича
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции француз Гаэль Монфис проиграл британцу Джеку Дрейперу 3:6, 6:4, 3:6, 6:7.

Канадец Денис Шаповалов в упорной борьбе уступил Филипу Мисоличу (Австрия) 6:7, 6:7, 6:4, 6:4, 3:6.

Серб Новак Джокович победил француза Корентена Муте 6:3, 6:2, 7:6.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

Открытый чемпионат Франции. Поражения Азаренко и Калининой
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Последний матч Ришара Гаске. Результаты игр Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Путинцева, Пегула и Бузкова вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2025

Циципас проиграл во втором круге Открытого чемпионата Франции