Открытый чемпионат Франции. Поражение Шаповалова. Победа Джоковича
время публикации: 30 мая 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 08:39
В матче второго круга Открытого чемпионата Франции француз Гаэль Монфис проиграл британцу Джеку Дрейперу 3:6, 6:4, 3:6, 6:7.
Канадец Денис Шаповалов в упорной борьбе уступил Филипу Мисоличу (Австрия) 6:7, 6:7, 6:4, 6:4, 3:6.
Серб Новак Джокович победил француза Корентена Муте 6:3, 6:2, 7:6.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025