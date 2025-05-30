Открытый чемпионат Франции. Поражения Азаренко и Калининой
время публикации: 30 мая 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 07:32
В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Дарья Касаткина (Австралия) победила француженку Леолию Жанжан 6:4, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко проиграла американке Софии Кенин 6:7, 4:6. Украинка Ангелина Калинина была разгромлена француженкой Лоис Буассон 1:6, 2:6.
Американка Мэдисон Киз разгромила британку Кэти Боултер 6:1, 6:3. Испанка Паула Бадоса одержала волевую победу над румынкой Еленой Габриэлой Русе 3:6, 6:4, 6:4.
Вторая ракетка мира американка Коко Гофф обыграла чешку Терезу Валентову 6:2, 6:4.
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