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Спорт

Открытый чемпионат Франции. Поражения Азаренко и Калининой

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 30 мая 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 07:32
Открытый чемпионат Франции. Поражения Азаренко и Калининой
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче второго круга Открытого чемпионата Франции Дарья Касаткина (Австралия) победила француженку Леолию Жанжан 6:4, 6:2.

Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко проиграла американке Софии Кенин 6:7, 4:6. Украинка Ангелина Калинина была разгромлена француженкой Лоис Буассон 1:6, 2:6.

Американка Мэдисон Киз разгромила британку Кэти Боултер 6:1, 6:3. Испанка Паула Бадоса одержала волевую победу над румынкой Еленой Габриэлой Русе 3:6, 6:4, 6:4.

Вторая ракетка мира американка Коко Гофф обыграла чешку Терезу Валентову 6:2, 6:4.

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