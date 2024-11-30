Чемпионат Италии. Историческая победа "Кальяри"

В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Италии "Кальяри" победил "Верону" 1:0. Победа позволила островитянам подняться на 12-е место.

"Кальяри" обыграл "Верону" в Серии А впервые с ноября 2017 года.

"Кальяри": Шерри, Луперто, Мина, Дзаппа, Лувумбу (Оберт, 82), Ауджелло, Макумбу, Дзортеа (Феличи, 60), Марин (Адопо, 46), Пикколи (Паволетти, 77), Лападула (Виола, 60).

"Верона": Монтипо, Брадарич, Коппола, Маньяни, Тшатшуа, Лазович (Харруи, 73), Сердар, Белаэн (Ламбурд, 84), Суслов (Москера, 84), Тенгстедт (Кастанос, 73), Ливраменто (Сарр, 66).

"Кальяри" не проигрывает в третьем матче подряд и в третьем подряд забивает решающий гол в последние 15 минут игры.

Победный гол на 75-й минуте ударом с линии вратарской забил Роберто Пикколи, игравший за "Верону" в 2022-3 годах.