Чемпионат Германии. Бывший вратарь "Зари" отразил пенальти. "Гол + Пас" Эггештайна

В стартовом матче двенадцатого тура чемпионата Германии встречались новички Бундеслиги и ее аутсайдеры.

"Санкт-Паули" (Гамбург) обыграл "Хольштайн" (Киль) 3:1 и выбрался из зоны вылета.

Команда из Киля проиграла третий матч подряд.

"Санкт-Паули": Василь, Немет, Валь, Смит, Треу, Ирвайн, Бухалфа, Салиакас (Ритцка, 71), Гилавоги (Синани, 74), Эггештайн (Альберс, 89), Афолайян (Альстранд, 90).

"Хольштайн": Вайнер, Гешвилль (Пухач, 68), Эррас, Ивежич, Порат (Розенбом, 78), Ремберг, Кнудсен (Гигович, 77), Холтби (Пихлер, 68), Беккер, Арп (Матино, 59), Харрес.

На 25-й минуте бывший защитник "Олимпиакоса" Эммануил Салиакас из полукруга перед штрафной пробил в нижний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:0.

На 45-й минуте гости могли отыграться, но не реализовали пенальти. Бывший голкипер луганской "Зари" Никола Василь парировал мяч после удара бывшего форварда молодежной команды "Баварии" Яна-Фите Арпа.

На 56-й минуте бывший форвард "Вердера" Йоханнес Эггештайн вывел один на один арендованного у "Ланса" Моргана Гилавоги 2:0. На 85-й минуте Эггештайн в падении отправил мяч в ближний нижний угол 3:0.

На первой минуте компенсированного времени Фил Харрес ворвался в штрафную и нанес удар в дальнюю "шестерку" 3:1.