Умер легендарный футболист, призер чемпионата мира
время публикации: 30 ноября 2024 г., 16:08 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 16:08
30 ноября на 84-м году жизни умер легендарный чешский футболист Йозеф Елинек, сообщают чешские СМИ.
Он был легендой клуба "Дукла" (Прага), в составе которого семь раз становился чемпионом ЧССР.
Нападающий также выступал за клубы "Хомутов", "Гоу Эхед Иглз" (Девентер, Нидерланды), "Богемианс" (Прага).
В составе сборной Чехословакии Йозеф Елинек - серебряный призер чемпионата мира 1962 года.
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