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Умер легендарный футболист, призер чемпионата мира

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 30 ноября 2024 г., 16:08 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 16:08
Умер легендарный футболист, призер чемпионата мира
AP Photo/File

30 ноября на 84-м году жизни умер легендарный чешский футболист Йозеф Елинек, сообщают чешские СМИ.

Он был легендой клуба "Дукла" (Прага), в составе которого семь раз становился чемпионом ЧССР.

Нападающий также выступал за клубы "Хомутов", "Гоу Эхед Иглз" (Девентер, Нидерланды), "Богемианс" (Прага).

В составе сборной Чехословакии Йозеф Елинек - серебряный призер чемпионата мира 1962 года.

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