Умер легендарный футболист, призер чемпионата мира

30 ноября на 84-м году жизни умер легендарный чешский футболист Йозеф Елинек, сообщают чешские СМИ.

Он был легендой клуба "Дукла" (Прага), в составе которого семь раз становился чемпионом ЧССР.

Нападающий также выступал за клубы "Хомутов", "Гоу Эхед Иглз" (Девентер, Нидерланды), "Богемианс" (Прага).

В составе сборной Чехословакии Йозеф Елинек - серебряный призер чемпионата мира 1962 года.