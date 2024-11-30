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Чемпионат Испании. "Мальорка" обыграла "Валенсию"

Футбол
время публикации: 30 ноября 2024 г., 08:42 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 08:46
Чемпионат Испании. "Мальорка" обыграла "Валенсию"
AP Photo/Luca Bruno

В стартовом матче пятнадцатого тура чемпионата Испании "Мальорка" победила "Валенсию" 2:1.

Островитяне одержали первую волевую победу с 23 сентября 2024 года.

"Мальорка": Грейф, Мохика, Раильо, Вальент, Морей (Маффео, 78), Саму Кошта, Морланес, Дардер (Маскарель, 85), Дани Родригес (Фернандес, 70), Наварро (Санчес, 70), Ларин (Пратс, 79).

"Валенсия": Мамардашвили, Гайя, Фулькье, Гасьоровски (Дани Гомес, 84), Москера, Таррега, Диего Лопес, Барренечеа (Андре Алмейда, 84), Герра (Пепелу, 75), Риоха (Валера, 75), Дуро.

"Валенсия" нанесла один точный удар в створ ворот и тот с пенальти.

На 32-й минуте Луис Риоха (22 августа перешел из "Алавеса") реализовал 11-метровый 0:1.

На последних секундах первого тайма Дани Родригес прострелил. Кайл Ларин отправил мяч в дальний нижний угол 1:1.

На 81-й минуте победный гол забил Абдон Пратс.

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