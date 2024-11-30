НБА. Дени Авдия набрал 20 очков. "Трипл-дабл" Сабониса. "Портленд" победил "Сакраменто"
время публикации: 30 ноября 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 07:44
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Сакраменто Кингз" 115:106.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия отыграл 36 минут 40 секунд (20 + 9 подборов + 5 передач + 2 перехвата).
"Короли" выиграли первую четверть 30:25.
Хозяева выиграли первую половину матча 54:50.
Решающей стала третья четверть, в которой "Портленд" ушел в отрыв. После 36 минут 87:72.
Самый результативный игрок матча - разыгрывающий "Сакраменто" Малик Монк (29 + 9 передач).
Форвард "королей" Домантас Сабонис сделал "трипл-дабл" (21 + 14 подборов + 11 передач).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 ноября 2024