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НБА. Дени Авдия набрал 20 очков. "Трипл-дабл" Сабониса. "Портленд" победил "Сакраменто"

Баскетбол
время публикации: 30 ноября 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 07:44
НБА. Дени Авдия набрал 20 очков. "Трипл-дабл" Сабониса. "Портленд" победил "Сакраменто"
AP Photo/Howard Lao

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил "Сакраменто Кингз" 115:106.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия отыграл 36 минут 40 секунд (20 + 9 подборов + 5 передач + 2 перехвата).

"Короли" выиграли первую четверть 30:25.

Хозяева выиграли первую половину матча 54:50.

Решающей стала третья четверть, в которой "Портленд" ушел в отрыв. После 36 минут 87:72.

Самый результативный игрок матча - разыгрывающий "Сакраменто" Малик Монк (29 + 9 передач).

Форвард "королей" Домантас Сабонис сделал "трипл-дабл" (21 + 14 подборов + 11 передач).

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