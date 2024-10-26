Волевые победы "Вегаса" и "Нешвилла". Голевая передача Зака Хаймана. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" в овертайме уступил "Нью-Йорк Айлендерз" 3:4. "Эдмонтон" разгромил "Питтсбург" 4:0.

Вегас Голден Найтс - Оттава Сенаторз 6:4

Канадцы вели в счете 2:0, 3:2, 4:3 (после второго периода).

На 57-й минуте "Вегас" сравнял счет 4:4. За 85 секунд "золотые рыцари" забросили три щайбы.

Три голевые передачи сделал Алекс Пьетранджело (Вегас). Две шайбы забил (в том числе в пустые ворота) забросил Иван Барбашев (Вегас).

Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк айлендерз 3:4 (овертайм)

Победный гол на 69-й секунде овертайма забросил Бо Хорват.

Еврейский форвард "дьяволов" Джейк Хьюз отыграл 24 минуты и сделал пять бросков по воротам. Показатель 0. Его брат защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз откграл 20 минут 36 секунд. Показатель -1.

Чикаго Блэк Хоукс - Нешвилл Прэдейторз 2:3

На 34-й минуте "Чикаго" вел в счете 2:0.

Эдмонтон Ойлерз - Питтсург Пингвинз 4:0

Три результативные передачи сделал Виктор Арвидссон.

По броскам 50:27 в пользу победителей.

Первый шутаут в сезоне совершил Стюарт Скиннер.

Еврейский форвард "нефтяников" Зак Хайман отыграл 18 минут и сделал голевую передачу. Это его первое очко в восьми матчах регулярного чемпионата.