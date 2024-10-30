Израильский (бывший российский) тяжелоатлет дисквалифицирован на 2 года за допинг

Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало на 2 года израильского тяжелоатлета Станислава Мазницына на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает "Исраэль а-Йом".

Срок начала дисквалификации – 8 октября 2024 года.

Допинг-проба, на основании результатов которой спортсмен был отстранен, взята 15 ноября 2014 года во время чемпионата России.

Федерация тяжелой атлетики Израиля намерена оспорить дисквалификацию спортсмена.

28-летний Станислав Мазницын выступает за Израиль с 2022 года.

Он – победитель Кубка России 2017 года, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2019 года.