Израильский (бывший российский) тяжелоатлет дисквалифицирован на 2 года за допинг
время публикации: 30 октября 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 30 октября 2024 г., 08:32
Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало на 2 года израильского тяжелоатлета Станислава Мазницына на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает "Исраэль а-Йом".
Срок начала дисквалификации – 8 октября 2024 года.
Допинг-проба, на основании результатов которой спортсмен был отстранен, взята 15 ноября 2014 года во время чемпионата России.
Федерация тяжелой атлетики Израиля намерена оспорить дисквалификацию спортсмена.
28-летний Станислав Мазницын выступает за Израиль с 2022 года.
Он – победитель Кубка России 2017 года, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2019 года.
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