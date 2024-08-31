Футбол. "Интер" разгромил "Аталанту". Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Италии. Миланский "Интер" разгромил "Аталанту" 4:0.

Венеция - Торино 0:1

Паоло Ваноли вернул "Венецию" в Серию А. Теперь победил бывших подопечных во главе "Торино".

Туринцы набрали 7 очков и лидируют (вместе с "Интером") в Серии А.

"Торино" в последних сезонах "гроза авторитетов", но при этом с позиций силы, когда приходится взламывать насыщенную оборону, "быки" выглядят неубедительно.

У туринце статистическое преимущество (59% владения мячом, 6:4 по точным ударам). Чаще по воротам били венецианцы 13:12.

В первом тайме хозяева были ближе к голу. Голкипер дважды выручил туринцев после опасных ударов арендованного у ",Ювентуса" Ханса Николуси-Кавильи.

Во втором тайме гости прибавили, но забить сумели только в конце матча после подачи углового. Сауль Коко (17 июля перешел из "Лас Пальмаса") головой отправил мяч в дальний угол 0:1.

Интер (Милан) - Аталанта (Бергамо) 4:0

"Интер" провел лучший матч в сезоне, не оставив бергамаскам ни м алейшего шанса (гости нанесли 1 точный удар).

На третьей минуте Мхитарян сделал передачу в штрафную. Тюрам пытался прострелить. Берат Джимшити неудачно подставил ногу и отправил мяч в ближний угол собственных ворот 1:0.

На 8-й минуте Чалханоглу опасно исполнил штрафной. Вратарь с трудом парировал мяч. Через 2 минуты Николо Барелла нанес удар слету метров с 20 2:0.

На 15-й минуте голевой момент создали гости. Дзаппакоста пробил в "шестерку". Зоссер мяч парировал. Ретеги с близкого расстояния пробил выше.

На 27-й минуте Тюрам ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Мяч попал в штангу. На 47-й минуте Бастони вбросил мяч из аута. Джимшити неудачно выбил мяч. Тюрам довел счет до крупного 3:0. На 56-й минуте Тюрам с линии вратарской отправил мяч в сетку 4:0.

На 82-й минуте хозяева забили гол, который был отменен из-за офсайда.