Футбол. Чемпионат Франции. Дубль Орбана принес "Лиону" первую победу

В стартовом матче третьего тура чемпионата Франции "Лион" одержал волевую победу над "Страсбуром" 4:3. Первые два матча "ткачи" проиграли.

"Лион": Лукас Перри, Ниакате, Чалета-Цар (Адриэлсон, 90+1), Мата, Абнер (Орбан, 59), Толиссо, Матич (Тессманн, 87), Какре, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Микаутадзе (Фофана, 59).

"Страсбур": Юнссон, Силла, Соу (Диегу Морейра, 74), Дуэ, Дукуре, Сантос, Нанаси (Мара, 68), Диарра (Сеная, 69), Лемарешаль (Уайли, 46), Баква, Эмега (Себас, 82).

Команды примерно поровну владели мячом. У хозяев статистическое преимущество: по ударам 20:15, точным ударам 12:8, угловым 9:2.

Гости вышли вперед на 3-й минуте. Защитник неудачно прервал прострел. Мяч отскочил к Себастьяну Нанаси (23 августа приобретен у "Мальме" за 11 миллионов евро). Швед проскочил мимо двух защитников и открыл счет 0:1. Это его первый гол за новую команду.

На последних секундах первого тайма хозяева отыгрались. Мяч после удара Ниакате попал в штангу. Корентин Толиссо нанес еще один удар. Мяч задел защитника и оказался в сетке 1:1.

На 48-й минуте Дилан Баква навесил. Арендованный у "Челси" Андрей Сантос головой отправил мяч в дальний угол 1:2.На 58-й минуте Эммануэль Эмега вышел один на один 1:3.

Через три минуты бывший полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлз сократил отставание 2:3.

На 63-й минуте Ляказетт прострелил. Гифт Орбан в прыжке переправил мяч в сетку 3:3. На 72-й минуте сработала бывшая связка "Гента" (оба игрока два сезона назад играли за этот бельгийский клуб). Малик Фофана навесил. Гифт Орбан нанес удар головой 4:3.