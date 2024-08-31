x
31 августа 2024
|
последняя новость: 19:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 августа 2024
|
31 августа 2024
|
последняя новость: 19:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Франции. Дубль Орбана принес "Лиону" первую победу

время публикации: 31 августа 2024 г., 07:15 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 07:15
Футбол. Чемпионат Франции. Дубль Орбана принес "Лиону" первую победу
AP Photo/Olivier Matthys

В стартовом матче третьего тура чемпионата Франции "Лион" одержал волевую победу над "Страсбуром" 4:3. Первые два матча "ткачи" проиграли.

"Лион": Лукас Перри, Ниакате, Чалета-Цар (Адриэлсон, 90+1), Мата, Абнер (Орбан, 59), Толиссо, Матич (Тессманн, 87), Какре, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Микаутадзе (Фофана, 59).

"Страсбур": Юнссон, Силла, Соу (Диегу Морейра, 74), Дуэ, Дукуре, Сантос, Нанаси (Мара, 68), Диарра (Сеная, 69), Лемарешаль (Уайли, 46), Баква, Эмега (Себас, 82).

Команды примерно поровну владели мячом. У хозяев статистическое преимущество: по ударам 20:15, точным ударам 12:8, угловым 9:2.

Гости вышли вперед на 3-й минуте. Защитник неудачно прервал прострел. Мяч отскочил к Себастьяну Нанаси (23 августа приобретен у "Мальме" за 11 миллионов евро). Швед проскочил мимо двух защитников и открыл счет 0:1. Это его первый гол за новую команду.

На последних секундах первого тайма хозяева отыгрались. Мяч после удара Ниакате попал в штангу. Корентин Толиссо нанес еще один удар. Мяч задел защитника и оказался в сетке 1:1.

На 48-й минуте Дилан Баква навесил. Арендованный у "Челси" Андрей Сантос головой отправил мяч в дальний угол 1:2.На 58-й минуте Эммануэль Эмега вышел один на один 1:3.

Через три минуты бывший полузащитник "Арсенала" Эйнсли Мэйтленд-Найлз сократил отставание 2:3.

На 63-й минуте Ляказетт прострелил. Гифт Орбан в прыжке переправил мяч в сетку 3:3. На 72-й минуте сработала бывшая связка "Гента" (оба игрока два сезона назад играли за этот бельгийский клуб). Малик Фофана навесил. Гифт Орбан нанес удар головой 4:3.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2024

Жеребьевка Лиги Европы. Соперники тель-авивского "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2024

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Маккаби" во второй корзине
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 августа 2024

Тель-авивский "Маккаби" вышел в групповой этап Лиги Европы. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 августа 2024

Две серии пенальти. "Бешикташ" и "Аякс" громят соперников. Результаты матчей Лиги Европы