Футбол. Чемпионат Германии. "Унион" прервал "черную серию" и вышел в лидеры

В стартовом матче второго тура "Унион" (Берлин) одолел "Санкт-Паули" 1:0. Столичная команда набрала 4 очка и до сегодняшнего вечера стала лидером Бундеслиги.

"Унион": Реннов, Диогу Лейте, Фогт, Дуки, Вертессен (Бенеш, 67), Холлербах (Скарке, 78), Роте (Кверфельд, 89), Хедира, Тузар (Шефер, 67), Хаберер, Сьебатшо (Чжон Ву Ен, 89).

"Санкт-Паули": Василь, Метс, Валь, Смит (Дзвигала, 40), Ирвайн, Меткалф, Вагнер (Саад, 61), Ритцка (Бухалфа, 83), Треу, Гилавоги (Афолайян, 62), Эггештайн (Альберс, 83).

У матча, в котором "Унион" прервал 15-матчевую серию без побед, интересная статистика. Мячом намного больше владели гости (61%).

По воротам чаще (11:8) и точнее (5:1) били хозяева.

Гамбургская команда потерпела второе поражение, демонстрируя при этом симпатичную игру, которой не хватает точности в завершениях атак.

В первом тайме была примерно равная игра. Гости много владели мячом, но голевых моментов не создали.

А хозяева на 34-й минуте открыли счет. После подачи углового защитники мяч вынесли. Бывший форвард молодежных команд "Баварии" и "Штутгарта" Бенедикт Холербах нанес удар слету из-за пределов штрафной 1:0.

Во втором тайме "железные" ушли в оборону, к которой гости так и не сумели подобрать ключи.