Новозеландский клуб "Окленд-Сити", клубный чемпион Океании, отказался от участия в клубном чемпионате мира по футболу, сообщает официальный сайт ФИФА.

Новозеландцы отказались от участия в турнире из-за коронавирусных ограничений, существующих в Новой Зеландии.

Океанию будет представлять клуб "Пмраэ" (Таити).

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в ОАЭ с 3 по 12 февраля.