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NEWSru.co.il :: Спорт31 декабря 2021 г., 12:09

Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира

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Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира

Новозеландский клуб "Окленд-Сити", клубный чемпион Океании, отказался от участия в клубном чемпионате мира по футболу, сообщает официальный сайт ФИФА.

Новозеландцы отказались от участия в турнире из-за коронавирусных ограничений, существующих в Новой Зеландии.

Океанию будет представлять клуб "Пмраэ" (Таити).

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в ОАЭ с 3 по 12 февраля.


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