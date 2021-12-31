Чемпион Океании отказался от участия в клубном чемпионате мира
Новозеландский клуб "Окленд-Сити", клубный чемпион Океании, отказался от участия в клубном чемпионате мира по футболу, сообщает официальный сайт ФИФА.
Новозеландцы отказались от участия в турнире из-за коронавирусных ограничений, существующих в Новой Зеландии.
Океанию будет представлять клуб "Пмраэ" (Таити).
Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в ОАЭ с 3 по 12 февраля.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного
Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Жена российского футболиста опубликовала эротические фотографии
Жена российского футболиста опубликовала эротические фотографии
// NEWSru.co.il // Спорт // 31 декабря 2021
Криштиану Роналду забил. "Манчестер Юнайтед" победил в последнем матче года
Криштиану Роналду забил. "Манчестер Юнайтед" победил в последнем матче года