Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного

Футболисты японской университетской команды "Такагава Гакуэн" стали знамениты, исполнив то, что СМИ назвали "самым необычным штрафным в истории футбола".

Перед подачей штрафного с фланга, футболисты устроили хоровод на грани чужой штрафной. При навесе со штрафного хоровод рассыпался, а один из "танцоров" пробил головой. Вратарь парировал мяч, но в сетку собственных ворот.

"Такагава Гакуэн" победила в этом матче 4:2.

Видео необычного гола опубликовано в YouTube.