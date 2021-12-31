Маленькие футбольные хитрости. Голевой хоровод при исполнении штрафного
Футболисты японской университетской команды "Такагава Гакуэн" стали знамениты, исполнив то, что СМИ назвали "самым необычным штрафным в истории футбола".
Перед подачей штрафного с фланга, футболисты устроили хоровод на грани чужой штрафной. При навесе со штрафного хоровод рассыпался, а один из "танцоров" пробил головой. Вратарь парировал мяч, но в сетку собственных ворот.
"Такагава Гакуэн" победила в этом матче 4:2.
Видео необычного гола опубликовано в YouTube.
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