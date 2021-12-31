Криштиану Роналду забил. "Манчестер Юнайтед" победил в последнем матче года

В последнем матче 2021 года чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Бернли" 3:1.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи (Варан, 66), Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Матич, Мактоминай, Криштиану Роналду (Фред, 90+3), Гринвуд (Далот, 81), Кавани, Санчо

"Бернли": Хеннесси, Лоутон, Тэйлор, Тарковски, Ми, Корк (Стивенс, 58), Уэствуд, Гудмундссон, Вуд, Макнейл (Питерс, 84), Леннон (Выдра, 74)

Хозяева "сделали матч" в первом тайме, забив три гола. После перерыва они экономили силы. Казалось, команды просто доигрывают матч.

На 8-й минуте Скотт Мактоминей с линии штрафной пробил в нижний угол 1:0. На 27-й минуте игроки гостей не разобрались в центре поля. Шоу отобрал мяч и прорвался по флангу. Он отдал мяч Санчо, который вошел в штрафную и попытался прострелить. Мяч попал в Бена Ми и оказался в сетке 2:0.

На 35-й минуте Мактоминей пробил из-за пределов штрафной. Мяч попал в перекладину. Криштиану Роналду добил мяч в сетку 3:0.

На 38-й минуте Аарон Леннон ворвался в штрафную и пробил в дальний нижний угол 3:1.