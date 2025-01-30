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"Маккаби" проиграл худшей команде Евролиги

Баскетбол
время публикации: 30 января 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 23:16
"Маккаби" проиграл худшей команде Евролиги
AP Photo/Rogelio V. Solis

В матче двадцать четвертого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Альбе" (Берлин) 87:93.

Это четвертая победа берлинцев и они остаются на последнем месте.

"Маккаби" выиграл первую четверть и первую половину матча 22:19 и 48:46.

Но провалили третью четверть. После 30 минут впереди немцы 70:63.

Лучший игрок матча - форвард "Альбы" Янник Ветцель (22 + 5 подборов + 3 передачи).

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