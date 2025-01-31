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Определились все участники плэй-офф Лиги Европы

Футбол
время публикации: 31 января 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 08:00
Определились все участники плэй-офф Лиги Европы
AP Photo/Andreea Alexandru

Завершился основной этап Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" и киевское "Динамо" выбыли.

"Маккаби" занял 29-е место, "Динамо" - 34-е.

В 1/8 финала вышли:

"Лацио", "Атлетик" (Бильбао), "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт" (Франкфурт), "Лион", "Олимпиакос" и "Глазго Рейнджерс".

Жеребьевка первого этапа плэй-офф состоится сегодня. Матчи этой стадии пройдут 13 и 20 февраля.

В первую стадию плэй-офф вышли:

"Буде/ Глимт", "Андерлехт", "Стяуа", "Аякс", "Реал Сосьедад", "Галатасарай", "Рома", "Виктория" (Пльзень), "Ференцварош, "Порту", АЗ, "Мидтьюланд", "Юнион" (Сен-Жилуа), ПАОК, "Твенте", "Фенербахче".

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