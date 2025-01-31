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"Маккаби" проиграл "Порту". Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 31 января 2025 г., 00:14 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 00:14
"Маккаби" проиграл "Порту". Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Darko Vojinovic

Завершился основной этап Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" проиграл "Порту" 0:1 и выбыл из турнира.

Аякс (Амстердам, Нидерланды) - Галатасарай (Стамбул, Турция) 2:1

Атлетик (Бильбао, Испания) - Виктория (Пльзень, Чехия) 3:1

Динамо (Киев, Украина) - Ригас (Латвия) 1:0

Мидтьюланд (Дания) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 2:2

Твенте (Энсхеде, Нидерланды) - Бешикташ (Стамбул, Турция) 1:0

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Манчестер Юнайтед (Англия) 0:2

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 4:3

На 90-й минуте счет был 4:1.

Лион (Франция) - Лудогорец (Разград, Болгария) 1:1

Израильский защитник болгарского клуба Денни Гроппер вышел на замену на 74-й минуте при счете 1:0.

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Порту (Португалия) 0:1

Ницца (Франция) - Буде/ Глимт (Норвегия) 1:1

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Карабах (Азербайджан) 3:0

Глазго Рейнджерс (Шотландия) - Юнион (Сен-Жилуа, Бельгия) 2:1

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян, Испания) - ПАОК (Салоники, Греция) 2:0

Рома (Италия) - Айнтрахт (Франкфурт, Германия) 2:0

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Хоффенхайм (Германия) 3:4

Славия (Прага, Чехия) - Мальме (Швеция) 2:2

Спортинг (Брага, Португалия) - Лацио (Рим, Италия) 1:0

Тоттенхэм (Лондон, Англия) - Эльфсборг (Швеция) 3:0

На 70-й минуте счет был 0:0.

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