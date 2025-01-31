Чемпионат Европы по фигурному катанию. Лев Винокур вышел в финал
время публикации: 31 января 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 08:40
В Таллинне продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию.
После короткой программы лидирует Адам Сяо Хим Фа (Франция), набравший 93.12 балла.
На втором месте грузин Ника Эгадзе (91.94), на третьем - Владимир Самойлов (Польша) (85.98).
Израильтянин Лев Винокур на 14-м месте (76.35). Украинец Иван Шмуратко на 17-м (71.53).
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