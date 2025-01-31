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Фигурное катание. Чемпионом Европы стала пара из Германии

Фигурное катание
время публикации: 31 января 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 09:11
Фигурное катание. Чемпионом Европы стала пара из Германии
AP Photo/Sergei Grits

Победителями чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллинне, стали Минерва Хасе и Никита Володин (Германия).

Они были лучшими в двух видах программы и набрали 212.48 балла.

На втором месте итальянцы Сара Конти и Николо Мачи (206.89).

Бронзовые медали завоевала пара из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (191.88).

На 0.44 балла меньше у пары, представляющей Венгрию - Мария Павлова - Алексей Святченко.

Украинская пара София Голиченко и Артем Даренский заняла 11-е место (164.95).

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