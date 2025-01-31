Фигурное катание. Чемпионом Европы стала пара из Германии

Победителями чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллинне, стали Минерва Хасе и Никита Володин (Германия).

Они были лучшими в двух видах программы и набрали 212.48 балла.

На втором месте итальянцы Сара Конти и Николо Мачи (206.89).

Бронзовые медали завоевала пара из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (191.88).

На 0.44 балла меньше у пары, представляющей Венгрию - Мария Павлова - Алексей Святченко.

Украинская пара София Голиченко и Артем Даренский заняла 11-е место (164.95).