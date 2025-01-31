Фигурное катание. Чемпионом Европы стала пара из Германии
время публикации: 31 января 2025 г., 09:11 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 09:11
Победителями чемпионата Европы по фигурному катанию, который проходит в Таллинне, стали Минерва Хасе и Никита Володин (Германия).
Они были лучшими в двух видах программы и набрали 212.48 балла.
На втором месте итальянцы Сара Конти и Николо Мачи (206.89).
Бронзовые медали завоевала пара из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (191.88).
На 0.44 балла меньше у пары, представляющей Венгрию - Мария Павлова - Алексей Святченко.
Украинская пара София Голиченко и Артем Даренский заняла 11-е место (164.95).
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