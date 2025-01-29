НХЛ. Два хет-трика в одном матче. Джереми Суэйман пропустил шесть голов
время публикации: 29 января 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 09:29
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Баффало Сейбрз" неожиданно разгромил "Бостон Брюинз" 7:2.
Это 15-я победа "клинков" в 50 матчах - последнее место в Восточной конференции.
Еврейский голкипер "Бостона" Джереми Суэйман совершил 26 сэйвов и пропустил шесть голов.
По 4 (3 + 1) очка набрали Джон-Джейсон Петерка и Тэйдж Томпсон.
Еврейский форвард "Баффало" Джейсон Цукер отыграл 18 минут 31 секунду. Показатель 0.
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