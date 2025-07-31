Израильский марафонец Гирмау Амаре объявил о завершении карьеры
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:04
Незадолго до начала чемпионата Израиля по легкой атлетике израильский марафонец Гирмау Амаре объявил о завершении карьеры.
37-летний спортсмен - участник двух олимпиад, двух чемпионатов мира.
В составе сборной Израиля он чемпион и серебряный призер чемпионатов Европы.
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