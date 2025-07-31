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Спорт

Израильский марафонец Гирмау Амаре объявил о завершении карьеры

Легкая атлетика
Знаменитые спортсмены
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:04
Израильский марафонец Гирмау Амаре объявил о завершении карьеры
AP Photo/Gregorio Borgia

Незадолго до начала чемпионата Израиля по легкой атлетике израильский марафонец Гирмау Амаре объявил о завершении карьеры.

37-летний спортсмен - участник двух олимпиад, двух чемпионатов мира.

В составе сборной Израиля он чемпион и серебряный призер чемпионатов Европы.

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