Незадолго до начала чемпионата Израиля по легкой атлетике израильский марафонец Гирмау Амаре объявил о завершении карьеры.

37-летний спортсмен - участник двух олимпиад, двух чемпионатов мира.

В составе сборной Израиля он чемпион и серебряный призер чемпионатов Европы.