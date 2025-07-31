Блессинг Африфа установил рекорд Израиля в беге на 100 метров - 10.09 секунды.

Рекорд установлен в забеге чемпионата Израиля по легкой атлетике, который проходит в Иерусалиме.

Предыдущий рекорд также установил Блессинг Африфа - 10.20 секунды.

Блессинг Африфа недавно стал победителем молодежного чемпионата Европы в беге на 200 метров..