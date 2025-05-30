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Спорт

Соболенко и Анисимова вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 30 мая 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 18:07
Соболенко и Анисимова вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Франции
AP Photo/Lindsey Wasson

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции украинка Даяна Ястремская проиграла россиянке Людмиле Самсоновой 2:6, 3:6.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила сербку Ольгу Данилович 6:2, 6:3.

Седьмая ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь победила канадку Викторию Мбоко 6:3, 6:4. Американка Аманда Анисимова переиграла датчанку Клару Таусон 7:6, 6:4.

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