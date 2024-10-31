Умер бывший вратарь сборной Хорватии, участник Евро-1996

28 октября на 63-м году жизни умер известный хорватский футболист Тончи Габрич, сообщают хорватские и боснийские СМИ.

Вратарь защищал ворота клубов "Сплит", "Солин", "Хайдук" (Сплит), "Челик" (Зеница, Босния и Герцеговина), "Риека", ПАОК (Салоники), "Пазинка" (Пазин).

В составе "Хайдука" он обладатель Суперкубка Хорватии 1994, чемпион и обладатель Кубка Хорватии 1995 года.

В 1990-97 годах Тончи Габрич провел 9 матчей за сборную Хорватии (основным вратарем был Дражен Ладич). Он - участник чемпионата Европы 1996 года.