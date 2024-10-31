Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин отстранен за нарушение антидопинговых правил
время публикации: 31 октября 2024 г., 15:22 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 15:29
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Поветкин ыременно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования.
Спортсмен отстранен с 21 октября. Решение принято на основе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Предполагаемое нарушение датируется 25 октября 2014 года. 24 октября 2014 года Александр Поветкин провел бой против Карлоса Такама.
Издание напоминает, что в 2016 году в допинг-пробах Александра Поветкина был обнаружен мельдоний и остарин. Из-за этого не состоялись поединки россиянина против Деонтея Уайлдера и Бермейна Стиверна.
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