Экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин отстранен за нарушение антидопинговых правил

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Поветкин ыременно отстранен по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования.

Спортсмен отстранен с 21 октября. Решение принято на основе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Предполагаемое нарушение датируется 25 октября 2014 года. 24 октября 2014 года Александр Поветкин провел бой против Карлоса Такама.

Издание напоминает, что в 2016 году в допинг-пробах Александра Поветкина был обнаружен мельдоний и остарин. Из-за этого не состоялись поединки россиянина против Деонтея Уайлдера и Бермейна Стиверна.