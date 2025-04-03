Израильтянин Тай Барибо признан игроком месяца в MLS

Лучшим игроком первого месяца регулярного чемпионата MLS (февраль - март 2025 года) признан израильский форвард "Филадельфия Юнион" Тай Баврибо, сообщает официальный сайт лиги.

Он забил шесть голов в пяти матчах и помог команде подняться на второе место в Восточной конференции.

Он стал четвертым игроком в истории MLS, забившим пять голов в первых двух матчах сезона. Ранее это удавалось Брайану Чингу (2006), Айо Акиноле (202), Хавьеру Эрнандесу (2021).