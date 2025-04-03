Израильтянин Тай Барибо признан игроком месяца в MLS
время публикации: 03 апреля 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 22:03
Лучшим игроком первого месяца регулярного чемпионата MLS (февраль - март 2025 года) признан израильский форвард "Филадельфия Юнион" Тай Баврибо, сообщает официальный сайт лиги.
Он забил шесть голов в пяти матчах и помог команде подняться на второе место в Восточной конференции.
Он стал четвертым игроком в истории MLS, забившим пять голов в первых двух матчах сезона. Ранее это удавалось Брайану Чингу (2006), Айо Акиноле (202), Хавьеру Эрнандесу (2021).
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