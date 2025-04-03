Умер бывший защитник мадридского "Атлетико"
время публикации: 03 апреля 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 14:21
2 апреля на 88-м году жизни умер известный испанский футболист Хосе Антонио Заманильо, сообщают испанские СМИ.
Защитник выступал за клубы "Реал Сосьедад", "Бургос", "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Сантандер).
В составе "Атлетико" он стал обладателем Кубка Испании 1965 года.
Испанские СМИ называют Хосе Антонио Заманильо "последним из великого "Бургоса"". Эпоха величия данного клуба завершилась в конце 60-х.
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