Умер бывший защитник мадридского "Атлетико"

2 апреля на 88-м году жизни умер известный испанский футболист Хосе Антонио Заманильо, сообщают испанские СМИ.

Защитник выступал за клубы "Реал Сосьедад", "Бургос", "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Сантандер).

В составе "Атлетико" он стал обладателем Кубка Испании 1965 года.

Испанские СМИ называют Хосе Антонио Заманильо "последним из великого "Бургоса"". Эпоха величия данного клуба завершилась в конце 60-х.