x
03 апреля 2025
|
последняя новость: 14:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 апреля 2025
|
03 апреля 2025
|
последняя новость: 14:37
03 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер бывший защитник мадридского "Атлетико"

Футбол
время публикации: 03 апреля 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 14:21
Умер бывший защитник мадридского "Атлетико"
AP Photo/Antonio Calanni

2 апреля на 88-м году жизни умер известный испанский футболист Хосе Антонио Заманильо, сообщают испанские СМИ.

Защитник выступал за клубы "Реал Сосьедад", "Бургос", "Атлетико" (Мадрид), "Реал" (Сантандер).

В составе "Атлетико" он стал обладателем Кубка Испании 1965 года.

Испанские СМИ называют Хосе Антонио Заманильо "последним из великого "Бургоса"". Эпоха величия данного клуба завершилась в конце 60-х.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 апреля 2025

Боксер умер после нокаута
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 марта 2025

Умер известный израильский футболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 марта 2025

Умер известный советский футболист Борис Фальсковский
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025

Умер легендарный "Генерал" "Панатинаикоса"