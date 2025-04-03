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Евролига. "Барселона" победила в Турции

Баскетбол
время публикации: 03 апреля 2025 г., 07:22 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 07:29
Евролига. "Барселона" победила в Турции
AP Photo/Kyle Phillips

В стартовом матче тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги "Барселона" в гостях обыграла "Фенербахче" 83:75.

Турки уже обеспечили себе место в плэй-офф. Каталонцы поднялись на шестое место.

"Фенербахче" выиграл первую четверть и первую половину матча 23:21, 50:39.После 30 минут 66:62 в пользу хозяев.

Самый результативный игрок матча Джабари Паркер (Барселона) (24 + 8 подборов + 1 передача + 3 перехвата).

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