Евролига. "Барселона" победила в Турции

В стартовом матче тридцать третьего тура регулярного чемпионата Евролиги "Барселона" в гостях обыграла "Фенербахче" 83:75.

Турки уже обеспечили себе место в плэй-офф. Каталонцы поднялись на шестое место.

"Фенербахче" выиграл первую четверть и первую половину матча 23:21, 50:39.После 30 минут 66:62 в пользу хозяев.

Самый результативный игрок матча Джабари Паркер (Барселона) (24 + 8 подборов + 1 передача + 3 перехвата).