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НБА. Рекордный "трипл-дабл" Йокича не спас "Денвер" от поражения

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 02 апреля 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 11:20
НБА. Рекордный "трипл-дабл" Йокича не спас "Денвер" от поражения
AP Photo/David Zalubowski

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер Наггетс" во втором овертайме проиграл "Миннесоте Тимбервулвз" 139:140.

Лидер "Денвера" Никола Йокич сделал рекордный "трипл-дабл" (61 + 10 подборов + 10 передач). Ранее никто не совершал "трипл-дабл", набрав более 60 очков. 61 очко в одном матче - личный рекорд Николы Йокича.

На последней секунде второго овертайма "Денвер" вел в счете 139:138.

Расселл Уэстбрук на последней секунде не смог завершить быструю атаку "Наггетс" и нарушил правила. Никил Александр-Уокер реализовал два штрафных и принес "волкам" победу.

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