Тель-авивский "Апоэль" вышел в финал Еврокубка

В финале Еврокубка сыграют "Гран Канария" и "Апоэль" (Тель-Авив).

Израильский клуб в третьем матче полуфинальной серии победил "Валенсию" 94:92.

Счет в серии 2:1.

Испанцы выиграли первую четверть 22:15 и первую половину матча 45:44. После 30 минут 67:63.

"Красные" сумели переломить ход поединка в последней четверти.

На последней минуте "Апоэль" вел в счете 89:83. Но испанцы сумели сравнять 92:92. Фостер забросил победный мяч за 3 секунды до финальной сирены.

Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Антонио Блэкни (32 + 9 подборов) и Маркус Фостер (22 + 2 подбора + 2 передачи).