Чемпионат Англии. "Арсенал" победил в дерби. "Манчестер Юнайтед" проиграл
время публикации: 02 апреля 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 10:22
Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" обыграл "Фулхэм" 2:1.
Арсенал (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 2:1
Счет на 37-й минуте открыл Микель Мерино. Он забил уже шестой гол в матчах Премьер-лиги в этом сезоне.
Букайо Сака вышел на замену на 66-й минуте и забил победный гол на 73-й. Он не играл из-за травмы с конца декабря 2024 года.
На 4-й минуте компенсированного времени Родриго Муниз сократил отставание 2:1.
Вулверхэмптон - Вест Хэм (Лондон) 1:0
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 1:0
"Лесники" проводят один из лучших сезонов в 21 веке. Они одержали третью победу подряд и уверенно занимают третье место.
Победный гол на 5-й минуте забил Энтони Эланга, бывший игрок "Манчестер Юнайтед".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025