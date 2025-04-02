x
02 апреля 2025
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 апреля 2025
|
02 апреля 2025
|
последняя новость: 11:04
02 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Англии. "Арсенал" победил в дерби. "Манчестер Юнайтед" проиграл

Футбол
время публикации: 02 апреля 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 02 апреля 2025 г., 10:22
На 4-й минуте компенсированного времени Родриго Муниз сократил отставание 2:1
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" обыграл "Фулхэм" 2:1.

Арсенал (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 2:1

Счет на 37-й минуте открыл Микель Мерино. Он забил уже шестой гол в матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Букайо Сака вышел на замену на 66-й минуте и забил победный гол на 73-й. Он не играл из-за травмы с конца декабря 2024 года.

На 4-й минуте компенсированного времени Родриго Муниз сократил отставание 2:1.

Вулверхэмптон - Вест Хэм (Лондон) 1:0

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 1:0

"Лесники" проводят один из лучших сезонов в 21 веке. Они одержали третью победу подряд и уверенно занимают третье место.

Победный гол на 5-й минуте забил Энтони Эланга, бывший игрок "Манчестер Юнайтед".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 апреля 2025

8 голов. Гол в дополнительное время вывел "Реал" в финал Кубка Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

Левандовски забил два гола. "Барселона" разгромила "Жирону". Результаты матчей Ла Лиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

Победный гол Довбика. Игор Тудор начал с победы. Результаты матчей Серии А
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

ПСЖ забил шесть голов, но чемпионство откладывается. Результаты матчей чемпионата Франции