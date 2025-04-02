Чемпионат Англии. "Арсенал" победил в дерби. "Манчестер Юнайтед" проиграл

Состоялись матчи тридцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" обыграл "Фулхэм" 2:1.

Арсенал (Лондон) - Фулхэм (Лондон) 2:1

Счет на 37-й минуте открыл Микель Мерино. Он забил уже шестой гол в матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

Букайо Сака вышел на замену на 66-й минуте и забил победный гол на 73-й. Он не играл из-за травмы с конца декабря 2024 года.

На 4-й минуте компенсированного времени Родриго Муниз сократил отставание 2:1.

Вулверхэмптон - Вест Хэм (Лондон) 1:0

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 1:0

"Лесники" проводят один из лучших сезонов в 21 веке. Они одержали третью победу подряд и уверенно занимают третье место.

Победный гол на 5-й минуте забил Энтони Эланга, бывший игрок "Манчестер Юнайтед".