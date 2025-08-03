Победителем женского Кубка Америки стала сборная Бразилии

В Эквадоре завершился женский Кубок Америки по футболу. В девятый раз побелителем турнира стала сборная Бразилии.

В финале в серии послематчевых пенальти бразильянки победили сборную Колумбии 5:4.

Основное время завершилось со счетом 3:3, дополнительное - 4:4.

На 25-й минуте Линда Кайседо (Реал Мадрид) вывела сборную Колумбии вперед 1:0.

На последней минуте первого тайма Анжелина (Орландо Прайд, США) реализовала пенальти 1:1.

На 69-й минуте центральный защитник сборной Бразилии Тарсиане (Лион) забила в свои ворота 2:1.

На 80-й минуте Аманда Гутьеррес (Палмейрас) сравняла счет 2:2.

На 88-й минуте Майра Рамирес (Челси) вывела колумбиек вперед 3:2.

На шестой минуте компенсированного времени легендарная Марта (шесть раз признавалась лучшей футболисткой года в мире) (Орландо Прайд) перевела матч в овертайм 3:3. Она же отличилась на 105-й минуте.

На 115-й минуте Лейси Сантос (Вашмнгтон Спирит) сравняла счет 4:4.

В серии послематчевых пенальти у сборной Бразилии не забили Марта и Анжелина.

У сборной Колумбии - Лкйси Сантос, Мануэла Пави (Вест Хэм) и Джорелин Карабали (Брайтон энд Хоув).

Лучшие бомбардиры чемпионата Аманда Гуттьеррес (Бразилия, Палмейрас) и Клаудия Мартинес (Парагвай, Олимпия, Асунссьон), забившие по 5 голов.

Сборные Бразилии и Колумбии завоевали право участия в олимпиаде 2028 года.