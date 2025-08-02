Сон Хын Мин объявил об уходе из "Тоттенхэма"

Южнокорейский полузащитник Сон Хын Мин объявил, что в это трансферное окно покинет "Тоттенхэм", сообщают британские СМИ.

Он выступал за лондонский клуб с 2015 года.

В составе "шпор" он стал победителем Лиги Европы 2025 года.

Сон Хын Мин в последнее время был капитаном команды.

По данным американских СМИ, Сон Хын Мин продолжит карьеру в "Лос-Анджелесе".