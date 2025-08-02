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Спорт

Сон Хын Мин объявил об уходе из "Тоттенхэма"

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 02 августа 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 19:49
Сон Хын Мин объявил об уходе из "Тоттенхэма"
AP Photo/Ahn Young-joon

Южнокорейский полузащитник Сон Хын Мин объявил, что в это трансферное окно покинет "Тоттенхэм", сообщают британские СМИ.

Он выступал за лондонский клуб с 2015 года.

В составе "шпор" он стал победителем Лиги Европы 2025 года.

Сон Хын Мин в последнее время был капитаном команды.

По данным американских СМИ, Сон Хын Мин продолжит карьеру в "Лос-Анджелесе".

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