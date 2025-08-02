Сон Хын Мин объявил об уходе из "Тоттенхэма"
время публикации: 02 августа 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 19:49
Южнокорейский полузащитник Сон Хын Мин объявил, что в это трансферное окно покинет "Тоттенхэм", сообщают британские СМИ.
Он выступал за лондонский клуб с 2015 года.
В составе "шпор" он стал победителем Лиги Европы 2025 года.
Сон Хын Мин в последнее время был капитаном команды.
По данным американских СМИ, Сон Хын Мин продолжит карьеру в "Лос-Анджелесе".
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