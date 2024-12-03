Евролига. "Маккаби" проиграл одному из лидеров

В матче тринадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл "Парижу" 81:93.

На момент окончания матча парижане - единоличный лидер (10 побед). По итогам тура их могут догнать несколько команд.

После 10 минут 22:18, 20 - 50:36, 30 - 68:58.

Отличный матч провели лидеры французского клуба Ти Джей Шортс (22 + 8 передач) и Маодо Ло (19).

Лучший в составе "Маккаби" Леви Рэндольф (14 + 5 подборов).