Достижение Адетокунбо. Результаты матчей НБА
время публикации: 01 декабря 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 08:31
Состоялись матч регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Вашингтон" 124:114, "Финикс" - "Голден Стэйт" 113:105.
Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 104:107
Детройт Пистонз - Филадельфия Сиксерз 96:111
Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардс 124:114
Яннис Адетокунбо впервые в карьере совершил "трипл-дабл" "40+" (42 + 12 подборов + 11 передач).
"Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 113:105
Юта Джаз - Даллас Мэверикс 94:106
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