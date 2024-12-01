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Спорт

Достижение Адетокунбо. Результаты матчей НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 01 декабря 2024 г., 08:31 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 08:31
Достижение Адетокунбо. Результаты матчей НБА
AP Photo/Aaron Gash

Состоялись матч регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Вашингтон" 124:114, "Финикс" - "Голден Стэйт" 113:105.

Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс 104:107

Детройт Пистонз - Филадельфия Сиксерз 96:111

Милуоки Бакс - Вашингтон Уизардс 124:114

Яннис Адетокунбо впервые в карьере совершил "трипл-дабл" "40+" (42 + 12 подборов + 11 передач).

"Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 113:105

Юта Джаз - Даллас Мэверикс 94:106

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