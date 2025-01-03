Чемпионат Израиля. Хайфский "Маккаби" обошел "Бейтар"

Завершился шестнадцатый тур чемпионата Израиля по футболу. Лидирует "Апоэль" (Беэр-Шева), набравший 35 очков.

На 1 очко меньше у тель-авивского "Маккаби", на два - у хайфского.

В последнем матче тура хайфский "Маккаби" победил "Маккаюи Бней Райна" 2:0.

"Маккаби" (Хайфа): Кеуф, Гольдберг, Сек, Фейнгольд, Рефаэлов (66, Кинда), Сабиа (86, Даган), Мухаммад, Хазиза (66, Хаджадж), Махмуд Джабер (80, Хермеш), Саиф, Давид (80, Азулай).

"Маккаби Бней Райна": Амос, Самбинья, Абдалла Джабер, Любисавльевич, Брами (74, Унгер), Шукраин, Усман (84, Гнаим), Хенти, Шакер (75, Хадида), Абу Фархи (84, Збедат), Мондзенга (64, Фадида).

На 34-й минуте Дин Давид открыл счет. Это его 12-й гол в 15 играх чемпионата.

На 76-й минуте отличился Диа Сабиа, признанный лучшим игроком матча (гол + пас).

Гости в атаке сыграли слабо.