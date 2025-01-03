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Еврокубок. "Апоэль" победил "Арис"

Баскетбол
время публикации: 03 января 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 06:37
Еврокубок. "Апоэль" победил "Арис"
AP Photo/Abbie Parr

В матче тринадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка столичный "Апоэль" победил "Арис" 90:85.

В своей группе "красные" занимают второе место (8 побед). Лидирует "Валенсия" (11 побед).

Греки выиграли первую четверть и первую половину матча 19:18 и 41:37. После 30 минут 71:63.

Последнюю четверть "Апоэль" выиграл 27:14.

Лучший игрок матча защитник "Апоэля" Джаред Харрис (29 + 2 подбора + 5 передач).

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