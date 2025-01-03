Еврокубок. "Апоэль" победил в Испании
время публикации: 03 января 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 07:17
В матче тринадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" в гостях разгромил "Гран Канарию" 87:64.
"Апоэль" занимает четвертое место в группе (8 побед). Лидирует "Бахчешехир Коледжи" (Стамбул) (10 побед). По 9 побед у "Гран Канарии" и "Ульма".
После 10 минут 26:12, 20 - 51:25, 30 - 67:43.
По 14 очков набрали баскетболисты "Апоэля" Джонатан Мотли и Бар Тимор.
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