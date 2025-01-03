Еврокубок. "Апоэль" победил в Испании

В матче тринадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" в гостях разгромил "Гран Канарию" 87:64.

"Апоэль" занимает четвертое место в группе (8 побед). Лидирует "Бахчешехир Коледжи" (Стамбул) (10 побед). По 9 побед у "Гран Канарии" и "Ульма".

После 10 минут 26:12, 20 - 51:25, 30 - 67:43.

По 14 очков набрали баскетболисты "Апоэля" Джонатан Мотли и Бар Тимор.