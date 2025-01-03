Победители марафона в Тверии
время публикации: 03 января 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 03 января 2025 г., 15:07
Победительницей марафона в Тверии стала Браха Бети Дойч. Она преодолела дистанцию за 2 часа 55 минут 43 секунды.
Победителем стал Тахлавини Малаки Габриэсос, эритрейский беженец, который живет и тренируется в Тель-Авиве. Его время 2 часа 19 минут 19 секунд.
В забеге, посвященном заложникам, захваченным террористической группировкой ХАМАС, приняли участие около 6000 человек.
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