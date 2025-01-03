Рекорд Хэлибертона. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" одолел "Миннесоту" 118:115.

Майами Хит - Индиана Пэйсерз 115:128

Лидер "Индианы" Тайриз Хэлибертон набрал 33 очка, сделал 15 передач и не допустил ни одной потери. Это его второй матч, в котором он набрал более 30 очков и сделал не менее 15 передач, не допустив потерь. Он стал первым игроком, которому удалось провести более одного такого матча со врпемени начала сбора подобной статистики в 1997 году.

Миннесота Тимбервулвз - Бостон Селтикс 115:118

Лучшим игроком матча признан Джейсон Тжйтум (Бостон) (33 + 8 подборов + 9 передач).

Милуоки Бакс - Бруклин Нетс 110:113

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунпо сделал "дабл-дабл" (27 + 13 подборов +7 передач).

Оклахома-Сити Тендер - Лос-Анджелес Клипперс 116:98

Это 13-я победа "Тендер" подряд.